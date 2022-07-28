Bursa’da görülmemiş olay... İşyerine giren köylüsünü kıskıvrak yakaladı
Bursa’da şüpheli bir şahıs, hırsızlık için girdiği pastaneden çıkacağı esnada tesadüfen dükkanı açmaya gelen sahipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Olay, dün sabah saat 05.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde dükkanı açmak için gelen Erkan Türkmen içeride birinin olduğunu fark etti.
İçerideki kişiye bağıran dükkan sahibi Türkmen, hırsızın girdiği yeri tahmin ederek kıskıvrak yakaladı. Hırsızı etkisiz hale getiren dükkan sahibi hırsızla konuştuğunda şahsın kendi köylüsü olduğunu söylemesi üzerine şaştı kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi hırsızlık şüphelisi şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Dükkanına giren hırsızın kendi köylüsünü olduğu söyleyen Erkan Türkmen, 'Sabah 05.30'da işyerimizi açmaya geldiğimde içeride hırsız olduğunu fark ettim. Bağırdım tabi, o sırada hırsız panik yaptı. Ben içeriye girdiği yeri tahmin ettiğim için hemen o noktaya koştum. Dolabın üstünden atlayarak kaçmaya çalıştı.
O sırada yakaladım hırsızı. Polisi aradık, geldi aldılar. Yarım saat sonra tekrar gelip özür diledi. Dükkanıma giren hırsız köylüm çıktı. Ailesini falan herkesi tanıyorum. Tanıdık çıktığı için de çok üzüldüm. Ailevi nedenlerden dolayı 2-3 gündür eve gitmiyormuş. Aç kaldığı için girmiş' dedi.
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