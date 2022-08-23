Bursa'da motosiklet sürücüleri yolda kalan otomobili ayaklarıyla ittiler

23 Ağustos 2022 Salı, 11:53

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil henüz öğrenilemeyen bir sebeple yolda kaldı.

Tesadüfen yoldan geçen 2 motosiklet sürücüsü ise otomobili el ve ayaklarıyla iterek tamirhaneye götürdüler.

O ilginç anlar arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.

