Bursa'da motosiklet sürücüleri yolda kalan otomobili ayaklarıyla ittiler
Bursa'da otomobil yolda kalınca yardımına motosikletliler yetişti. Motosiklet sürücüleri otomobili tamirhaneye kadar elleri ve ayaklarıyla iterek götürdüler.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil henüz öğrenilemeyen bir sebeple yolda kaldı.
Tesadüfen yoldan geçen 2 motosiklet sürücüsü ise otomobili el ve ayaklarıyla iterek tamirhaneye götürdüler.
O ilginç anlar arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.
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