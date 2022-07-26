Bursa'da zifte yapışan 4 köpek kurtarıldı, 3'ü öldü
Bursa'nın Kestel ilçesinde, kanalizasyondaki zifte yapışan biri anne 4 köpek kurtarıldı, 3 yavru ise yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ümitalan Mahallesi'ndeki bir kanalizasyon borusunun içinden köpek sesi geldiğini duyan yurttaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
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