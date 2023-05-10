Bursalı esnafın konuşması gündem oldu: Böyle feraceliyiz, çarşaflıyız diye sanmayın ki…

10 Mayıs 2023 Çarşamba, 16:27

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Adayı Sevinç Atabay’ın Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ziyaret ettiği bir kadın esnaf, kıyafeti nedeniyle önyargılar olduğunu belirterek



"Böyle feraceliyiz, çarşaflıyız diye sanmayın ki… Eşim İYİ Partili, ben CHP’liyim, Atatürkçüyüm. Kapalı olunca bize böyle yapıyorlar. Hiç ilgisi yok" dedi.



Atabay’ın ziyaretleri sırasında bir esnaf, "Bayanların Meclis’te daha çok olmasını istiyoruz. Mustafakemalli bayanları görmek istiyoruz" dedi. Atabay, "Anne eli değecek. Ben öyle diyorum. Benim de bir oğlum var. Anne eli değmeli" ifadelerini kullandı.





Yolda Atabay’a denk gelen milliyetçi bir yurttaş, "Bizim eskimiz yok. O dava bitmiyor. Bazen lider bitiyor, o bitiyor, bu bitiyor ama dava bitmiyor" dedi.

Bir başka yurttaş ise, "Pazara kadar simit yiyeceğiz. Pazardan sonra kebap mı yiyeceğiz, İskender mi bilemiyorum" diye konuştu.