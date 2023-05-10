Bursalı esnafın konuşması gündem oldu: Böyle feraceliyiz, çarşaflıyız diye sanmayın ki…
"Böyle feraceliyiz, çarşaflıyız diye sanmayın ki… Eşim İYİ Partili, ben CHP’liyim, Atatürkçüyüm. Kapalı olunca bize böyle yapıyorlar. Hiç ilgisi yok" dedi.
İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Adayı Sevinç Atabay’ın Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ziyaret ettiği bir kadın esnaf, kıyafeti nedeniyle önyargılar olduğunu belirterek
"Böyle feraceliyiz, çarşaflıyız diye sanmayın ki… Eşim İYİ Partili, ben CHP’liyim, Atatürkçüyüm. Kapalı olunca bize böyle yapıyorlar. Hiç ilgisi yok" dedi.
Atabay’ın ziyaretleri sırasında bir esnaf, "Bayanların Meclis’te daha çok olmasını istiyoruz. Mustafakemalli bayanları görmek istiyoruz" dedi. Atabay, "Anne eli değecek. Ben öyle diyorum. Benim de bir oğlum var. Anne eli değmeli" ifadelerini kullandı.
Yolda Atabay’a denk gelen milliyetçi bir yurttaş, "Bizim eskimiz yok. O dava bitmiyor. Bazen lider bitiyor, o bitiyor, bu bitiyor ama dava bitmiyor" dedi.
Bir başka yurttaş ise, "Pazara kadar simit yiyeceğiz. Pazardan sonra kebap mı yiyeceğiz, İskender mi bilemiyorum" diye konuştu.
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan 'enflasyon' videosu
- 60 çeşit tıbbi ve aromatik bitki üretimi yapılıyor
- Muharrem İnce adaylıktan çekildi halk ne diyor ?
- Yılkı atına kurtarma operasyonu
- TRT'de kozmik oda kuruldu! Gazeteci Gürkan tek tek anlat
- Böyle feraceliyiz, çarşaflıyız diye sanmayın ki...
- Kılıçdaroğlu çiftinin acı günü!
- Bursa ayı barınağının 3 yeni konuğu
- Bugüne kadar biri çıkıp inkâr etmedi
- Türkiye'yi karıştırmak istiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- Kılıçdaroğlu, Reuters'a konuştu