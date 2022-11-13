Büyükçekmece’de pencereden düşen köpeği havada yakaladı
Büyükçekmece’de veterinerden kedisini teslim almak için evden çıkan kadın, balkona çıkan yavru köpeğini yere düşmek üzereyken son anda havada yakaladı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Ekinoba Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Veterinerden gelen kedisini teslim almak için aşağıya inen kadının Pekinez cinsi Lia isimli yavru köpeği cama çıktı.
Komşusunun uyarısı ile camda köpeğini gören Betül Şen isimli kadın, kısa süreli paniğin ardından birinci kat camından aşağıya düşen köpeğini havada yakaladı.
Refleks ile köpeği havada yakalayan Şen, hayvanın sakatlanmasını önledi. Yaşanan o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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