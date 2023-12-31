Çakırözer, 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen emekli komutanlarla cezaevinde görüştü
Çakırözer, 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen emekli komutanlarla cezaevinde görüştü
28 Şubat Davası’nda hüküm giyen emekli komutanlar,ellerinde Adli Tıp Kurumu’ndan alınan ‘sağlık durumu cezaevinde kalmaya elverişli değil’ raporlarına rağmen 2024’e cezaevinde girmek zorunda bırakıldı. Sincan Cezaevi’nde kalan Fevzi Türkeri, Temel Özkaynak, Yıldırım Türker ve Erol Özkasnak ile görüşen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Katiller affedilirken, bu ülkeye 50 yıl hizmet etmiş komutanlara ve diğer tüm hasta ve yaşlı tutuklu ve hükümlülere cezaevi çilesi çektirilmesi insan hakkı ihlalidir” dedi.
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