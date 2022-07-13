Çakmak tüpü 'bomba' gibi patladı: Vücutlarında yanıklar oluştu...
Karaman’da evde çakmak tüpünün patlaması sonucu ortalık savaş alanına dönerken, aynı odada bulunan 4 kişi yaralandı. Patlayan çakmak tüpü nedeniyle odanın camları kırılırken, evin önündeki bazı araçlar ile evlerin de camları kırılarak hasar gördü.
İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 798 Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, A.D, (18), 12 Temmuz akşamı evde arkadaşları Y.B (19), İ.E (19) ve M.A (18) ile birlikte oturdukları sırada biten çakmağa gaz doldurmak istedi.
ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU
Çakma tüpüyle çakmağa gaz doldurdukları esnada bir anda çakmak tüpü patladı. Patlama nedeniyle şahısların bulunduğu odanın pencere camları kırılarak perdesi ise karşı kaldırıma fırlarken, park halindeki bazı araçlar ile evlerde de hasar oluştu.
VÜCUTLARINDA YANIKLAR OLUŞTU
Patlama ihbarı üzerine adrese itfaiye, ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Patlamada vücutlarında yanıklar oluşan 4 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Polis patlamanın meydana geldiği bina ve dairede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ile olay yeri inceleme ekibi de sevk edildi.
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