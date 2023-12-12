Can Atalay'a verilen ödülü Ahmet Şık aldı: "Ben hapishanedeyken benim ödüllerimi de o alırdı..."
Can Atalay'a verilen ödülü Ahmet Şık aldı
Can Atalay'a verilen ödülü Ahmet Şık aldı
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