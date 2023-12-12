Can Atalay'a verilen ödülü Ahmet Şık aldı: "Ben hapishanedeyken benim ödüllerimi de o alırdı..."

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Can Atalay'a verilen ödülü Ahmet Şık aldı

ANKA
12 Aralık 2023 Salı, 14:12

Can Atalay'a verilen ödülü Ahmet Şık aldı

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