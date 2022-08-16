Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki provokasyona sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Suriye'de gerçekleştirilen provokasyona sert tepki gösterdi ve "Bayrağımıza uzanan eller kırılır" dedi.

ÇAVUŞOĞLU'NUN SURİYE KONUSUNDAKİ AÇIKLAMALARI:

Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içindeki bazı kesimler de bizim sözlerimizi çarptırdı. Oysa ki bunlar bizim ilk kez söylediğimiz sözler değil.

2015 yılında BM'nin aldığı karar, Suriye'deki taraflar arasında BM kolaylaştırıcılığında bir geçiş sürecinin başlaması. Adil şeffaf bir seçimin gerçekleştirilmesi. Bu gerçek oldu mu, olmadı. Bunun olmamasının sebebi rejimin ayak diremesi: Rejim siyasi değil askeri çözüme inanıyor.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Muhalefetin müzakere heyeti kurmasının amacı neydi, bu geçiş sürecinin rejim ile müzakere edilmesi.

Rejim ve muhalefeti ilk kez bir araya getirmiyoruz. Biz buna ciddi katkılar sağlıyoruz. Çünkü muhalefet bize güveniyor asla yarıda bırakmadık. Bayrağımıza uzanan eller kırılır. Bu provokasyonu kimlerin yaptığını biliyoruz.

Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Suriye'de bizi de tehdit eden bir terör örgütü var. Biz her zaman söylediğimizi söyledik. Bunu kim nasıl yorumlarsa.

Bizim görüşmemiz ayaküstü oldu, Suriye'de kalıcı barışın olması için anayasa platformu dahil gerekli adımlarına atılması gerektiğini vurguladık.



