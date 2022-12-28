Çaylar İzmir'in kıraathaneci ablasından! Kadınlar her işi apabilir
İzmir’de baba mesleği olan kıraathane işletmeciliğini 15 yıldır sürdüren Jale Büyükdemir, sadece mahallesinden değil, çevre ilçelerden gelen müşterilerin de göz bebeği konumunda. Geçen yıl İzmir Kahveciler Odası Başkanlığına aday olup 19 oyla kaybeden Büyükdemir, bir sonraki seçimde yeniden aday olacağını belirtti.
İzmir’in Karabağlar ilçesi Poligon semtinde 15 yıldır kıraathane işleten Jale Büyükdemir, baba mesleğine dört elle sarılarak müşterilerine temiz ve güler yüzlü bir hizmet veriyor.
Büyükdemir’in müşterileri arasında sadece mahalle sakinleri değil çevre ilçelerden gelen vatandaşlar da bulunuyor.
Geçen yıl düzenlenen İzmir Kahveciler Odası Başkanlığına aday olan ancak 19 oy farkla kaybeden kadın kahveci, bir sonraki seçimlere şimdiden hazırlandığını ve yeniden aday olacağını söyledi.
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