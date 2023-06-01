Çekmeköy'de Roman vatandaşlara ait evler, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

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Çekmeköy'de Roman vatandaşlara ait evler, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2023 Perşembe, 14:41

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