Çekmeköy'de Roman vatandaşlara ait evler, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı.
Çekmeköy'de Roman vatandaşlara ait evler, kaçak olduğu gerekçesiyle yıkıldı.
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