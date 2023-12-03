Ceren Özdemir, ölümünün 4'üncü yılında anıldı

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Ceren Özdemir, ölümünün 4'üncü yılında anıldı

DHA
03 Aralık 2023 Pazar, 17:55

Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç (36) tarafından bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 4'üncü yılında mezarı başında anıldı.

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