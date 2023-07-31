Çerkezoğlu, işçiyi bekleyen süreci anlattı: 'Zamlara gaza basarak devam edeceker'

31 Temmuz 2023 Pazartesi, 16:47

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçiyi temsil eden ve ara zam oranına onay veren Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 11 bin 658 lira oldu. Açıklamaya göre 11 bin 402 TL olan asgari ücret açlık sınırının altında kaldı.

Cumhuriyet TV’ye konuşan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, milyonlarca insanın açlıkla yaşam savaşı verdiğini belirtti. Çerkezoğlu, ilerleyen günlere ilişkin “iktidar zamlara gaza basarak devam edecek” açıklaması yaptı.