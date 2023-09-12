CHP'den dikkat çeken 'Ebrar Karakurt' önergesi!
CHP'den dikkat çeken 'Ebrar Karakurt' önergesi!
CHP'li Susurluk Belediye Meclisi Üyesi Murat Kula, Susurluk ilçesinde uygun bir cadde veya bulvara Balıkesirli olan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt'un isminin verilmesini önerdi.
Video Haberler
- Eğitimcilerden iktidara 'laik eğitim' tepkisi
- CHP'den dikkat çeken 'Ebrar Karakurt' önergesi!
- Diyaframı yırtılan kedi, hastaneye gidip ameliyat oldu
- Eşine bakan teyzenin yürekleri burkan yaşam mücadelesi
- Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz Cumhuriyet’te duyurdu
- Ekonomist Turgay Bozoğlu’ndan kritik ‘ekonomi’ uyarısı
- Türkiye 11 yaşındaki çocuğa ‘yaşatılanları’ konuşuyor
- Halkın ‘Orta Vadeli Programı’ ne olacak?
- Gazeteci-Hukukçu ve Bankacı Tunga Ungun Cumhuriyet TV'de
- Ücretsiz yemek için 'Mevlüt Bulma Grubu' kurdular
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Filenin Sultanları'ndan 'Rüya Takım'a 5 isim
- Olay yargıya da sıçradı: Devamı gelecek mi?
- Yurttaşın emeği böyle çalınıyor
- Canlı yayında çarpıcı iddia
- Hem dolandırdı hem istismar etti!
- Ekrem İmamoğlu'na ağır ifadeler
- Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin!
- 'Listeleri gördüm' dedi: Hedef 20 bin kişi!
- İYİ Parti, Levent Gültekin için harekete geçti!