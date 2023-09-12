CHP'den dikkat çeken 'Ebrar Karakurt' önergesi!

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CHP'den dikkat çeken 'Ebrar Karakurt' önergesi!

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2023 Salı, 18:00

CHP'li Susurluk Belediye Meclisi Üyesi Murat Kula, Susurluk ilçesinde uygun bir cadde veya bulvara Balıkesirli olan başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt'un isminin verilmesini önerdi.

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