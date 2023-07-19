CHP’li Gürer’den tarım politikalarına dair uyarı: ‘Gıdaya erişemeyen toplumların sömürge olması olağandır’

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CHP’li Gürer’den tarım politikalarına dair uyarı: ‘Gıdaya erişemeyen toplumların sömürge olması olağandır’

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2023 Çarşamba, 12:14


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