CHP’li Gürer’den tarım politikalarına dair uyarı: ‘Gıdaya erişemeyen toplumların sömürge olması olağandır’
CHP’li Gürer’den tarım politikalarına dair uyarı: ‘Gıdaya erişemeyen toplumların sömürge olması olağandır’
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