CHP'li Köksal'dan 'faiz artırımı' yorumu: 'Ekonomistim' diyen Erdoğan'ın politikaları sökmemiş!

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CHP'li Köksal'dan 'faiz artırımı' yorumu: 'Ekonomistim' diyen Erdoğan'ın politikaları sökmemiş!

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2023 Cuma, 12:29


Recep Tayyip Erdoğan TBMM Burcu Köksal

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