CHP'li vekilden iktidara 'kayıt dışı istihdam' uyarısı
CHP'li vekilden iktidara 'kayıt dışı istihdam' uyarısı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sosyal güvenlik sisteminde verileri değerlendirerek, sistemin sürdürülebilirliği konusunda ilerleyen süreçte karşılaşılabilecek sorunlara işaret etti. Kayıt dışı istihdama dikkat çeken Gürer, "İktidarın katı ve kuralcı tedbirler alması gerekmektedir. Aksi takdirde, SGK'nın geleceği pek parlak görünmemektedir. Bu durum, ülkenin sosyal güvenlik sisteminin çökmesine ve yeni ekonomik yüklerin ortaya çıkmasına yol açabilir" dedi.
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