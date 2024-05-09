CHP'li vekilden Soma için flaş çağrı...

09 Mayıs 2024 Perşembe, 12:25

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, 301 işçinin yaşamanı yitirdiği Soma maden faciasının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen hâlâ adalet arayışının sürdüğüne dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Soma faciasının 10. yıl dönümü olan 13 Mayıs’ta Soma’da olacağını ifade eden Özalper, “Bu yıl 13 Mayıs’ta çok daha farklı bir şey yapmak istiyoruz. Gümbür gümbür, çok kalabalık olarak adalet arayışımızı yüksek sesle tekrar tekrar bağırmak istiyoruz. Soma, kanayan bir yara. Bu yaraya belki de bir parça merhem olabilmek adına tüm Soma davasına, mücadelesine destek veren herkesi Soma'ya bekliyoruz” dedi.