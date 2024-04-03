CHP'nin kazandığı Beykoz'da AKP ve MHP'nin itirazı reddedildi

03 Nisan 2024 Çarşamba, 12:36

AK Parti ve MHP'nin 31 Mart'ta yapılan mahalli idareler seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından seçimi kazanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ardından AK Parti'nin adayı Murat Aydın ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik seçim kurulunun önüne geldi. İl Başkanı Özgür Çelik, "Beykoz’da oyların tamamının sayılmasına yönelik yapılan itiraz reddedildi. Geçersiz oyların sayılmasına yönelik bir itiraz yapıldı, o itiraz da reddedildi. Sürecin takipçisiyiz" dedi.