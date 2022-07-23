Cip ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 1'i çocuk 2 kişi de ağır yaralandı.

DHA
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:17

Kaza, saat 06.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi.

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