Çocuk sevgisini kedilerde buldu
Giresun’un Keşap ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Hanife Aydemir, sevgi ve özveriyle onlarca kediye annelik yapıyor.
Kedilerin bakımında en büyük destekçisinin eşi olduğunu kaydeden Aydemir, eşinin emekli maaşının kedilerin aylık masrafına yetmediğini söyledi.
Kendi çocukları olmadığı için çocuk sevgisini kedilerde bulduğunu ifade eden Hanife Aydemir, “Ben hayvanları çok seviyorum ama benimki aşırı bir sevgi. Sokakta bir kedi görsem sanki onu almam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Yavruları bir araya topluyorum çünkü sokakta yapamayacaklarını düşünüyorum. Küçük oldukları için kendileri yiyecek bulamayabiliyorlar. Kendi çocuklarımız olmadığı için bütün sevgimizi onlara verdik. Kedilerin bakımında en büyük destekçim elbette eşim. İki katlı olan evimizin bir katını kedilere ayırdık. Soğuk havalarda üşümesinler diye dahi sobalarını yakıyoruz. Evimizin çocukları gibi. Onları bırakıp bir yere gidemiyoruz. Çarşıya pazara gitsek kediler kapıda dönüşümüzü bekliyor buluyoruz. Hemen yolumuza koşuyorlar, üzerimize atlıyorlar. Kedilerimizi bırakıp bir hısım akrabaya yatıya kalmak için gidemiyoruz” dedi.
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