Çocuklar okula değil, ticarethaneye gidiyor!

22 Ağustos 2024 Perşembe, 18:00

Türkiye'de veliler, Milli Eğitim Bakanlığının giderek bilimsel eğitimden uzaklaşması ve Diyanet baskısının artması sebebiyle öğrencileri özel okullara yollamak istiyor. Ancak özel okul fiyatları ise cep yakıyor.

Bir skandal ise Anadolu'nun ufak bir şehrindeki velinin paylaşımı sayesinde ortaya çıktı. Veli yaptığı paylaşımda özel okula giden çocuğunun kitapları için 40 bin TL ödediğini duyurdu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet TV'ye konuşan Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, fırsat eşitsizliğine dikkat çekti. Özel okulların ticarethane gibi işletildiğini, yemeklerin bile fahiş fiyatlarla satıldığını belirtti. Bunun yanı sıra, özel okulların Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği müfredatı kabul etmeyip, kitaplarında müfredattan çıkarılan 'Evrim Teorisi'ni işlediğini söyledi.