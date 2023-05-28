Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Birlikte Oy Kullanıyor
Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Birlikte Oy Kullanıyor
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