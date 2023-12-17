Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘sosyal medya’ çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşanıyor
Erdoğan’dan ‘sosyal medya’ çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşanıyor
İlim Yayma Cemiyeti'nin düzenlediği törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, sosyal medya platformlarına ilişkin konuştu. Ahlaki açıdan ciddi bir erozyon yaşandığını savunan Erdoğan, “Bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz” dedi.
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