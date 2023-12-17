Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘sosyal medya’ çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşanıyor

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Erdoğan’dan ‘sosyal medya’ çıkışı: Ahlaki açıdan ciddi bir yozlaşma yaşanıyor

ANKA
17 Aralık 2023 Pazar, 14:51

İlim Yayma Cemiyeti'nin düzenlediği törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, sosyal medya platformlarına ilişkin konuştu. Ahlaki açıdan ciddi bir erozyon yaşandığını savunan Erdoğan, “Bu platformlar vasıtasıyla milli bünyemizi tahrip eden sapkın akımların toplumumuza sirayet etmeye başladığına şahit oluyoruz” dedi.

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