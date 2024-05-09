Cumhuriyet 100 yaşında! Genel yayın yönetmenimiz Mine Esen'den anlamlı konuşma...

09 Mayıs 2024 Perşembe, 12:23

















Türk basının çınarı Cumhuriyet gazetesi 100. yılını görkemli bir törenle kutladı. Etkinlik Şişli Belediyesi Cemal Reşit Rey salonunda yapıldı. Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, gazetenin ilk kadın genel yayın yönetmeni olmasının temelinde aynı zamanda kadın hakları devrimi olan Cumhuriyet'in olduğuna vurgu yaptı.