Cumhuriyet Yazarı Hukukçu Ali SİRMEN ; "Yunus Nadi'den bugünlere cumhuriyetin içinden operasyonlar..."
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, Cumhuriyet Yazarı Hukukçu Ali SİRMEN oldu.
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu,Cumhuriyet Yazarı Hukukçu Ali SİRMEN oldu.
Video Haberler
- Gündem Özel'in bu haftaki konuğu Ali SİRMEN
- Tutar sitesi’nde neler oluyor?
- Ekonomi yazarı İbrahim Ekinci iktidara ateş püskürdü!
- Tezel, emekliye yapılacak zammı rakam vererek anlattı...
- Emekliler maaş zamlarını protesto etti!
- Ekonomist Yalçın Karatepe'den enflasyon değerlendirmesi
- Hüseyin Baş'tan iktidara zehir zemberek sözler!
- Ekrem İmamoğlu, İstanbul için yeniden aday olacak mı?
- Türkiye yüzyılı Çeşme'deki doğal sit alanı 'beach c
- Memurların zam talebi belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler!
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- Ali Erbaş için harekete geçildi
- İstanbul'dan taşınıyor!
- '2.5 milyon ölümle burun buruna kalır'
- Ünlü doktor önce bebeğini vurdu sonra intihar etti
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- Bedelli askerlikte yeni yönetmelik maddeleri açıklandı