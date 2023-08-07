Cumhuriyet Yazarı Hukukçu Ali SİRMEN ; "Yunus Nadi'den bugünlere cumhuriyetin içinden operasyonlar..."

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Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, Cumhuriyet Yazarı Hukukçu Ali SİRMEN oldu.

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2023 Pazartesi, 07:00

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu,Cumhuriyet Yazarı Hukukçu Ali SİRMEN oldu.

Cumhuriyet Gündem Özel hukukçu Şükran Soner Yazar Ali SİRMEN

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