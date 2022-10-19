Dalgalara aldırış etmeden denizin ortasında balık tuttular

19 Ekim 2022 Çarşamba, 11:28

"GEÇEN SENE DE BİR ARKADAŞIMIZ BÖYLE BALIK SEVDASINA BOĞULARAK GİTTİ"

Eyüpsultan’dan balık tutmak için düzenli olarak Karaburun Mahallesi’ne geldiğini söyleyen Fırat Aybar "Ben buradaki kayalıklara gidiyorum. O kayanın orası çok tehlikeli, dalgalar çok. Biz buradaki kayalıklardan olta atıyoruz. Oraya çıkanları da desteklemiyoruz. Geçen sene de bir arkadaşımız böyle balık sevdasına boğularak gitti. O yüzden orayı uygun görmüyorum. O kayaya çıkmanın hiçbir anlamı yok. Karadeniz’in suyu tehlikeli olduğu için an be an değişebiliyor. Belki 5 dakika sonra su seviyesi 2 katına da çıkabilir. Niye çıkıyorlar o kayaya ben de anlamıyorum. Ben çıkmam. Şu an deniz de çok asi" dedi.

"BALIĞIN GEÇİŞ YÖNÜ ORASI OLDUĞU İÇİN ARKADAŞLAR ORAYA GİDİYOR"

Karaburun’da balık tutan Ümit Kelkit ise "Şu anda burada sarıkanat ve lüfer balığı çıkıyor. Yıllardır burada balık yakalıyoruz. Şu an burası riskli aşağısı kuytu kaldığı için rüzgar almıyor. O kayanın üzeri de riskli. Balığın geliş güzergahı o kayanın orası olduğu için sürekli orada balık yakalıyorlar. Balığın geçiş yönü orası olduğu için arkadaşlar oraya gidiyorlar. Ben hiç gitmedim, gitmem de" diye konuştu