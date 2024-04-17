Davutoğlu'ndan "Jet yakıtı iftirası atanlar" diyen Erdoğan'a yanıt: ''Böyle bir iftira varsa..."

17 Nisan 2024 Çarşamba, 13:50













Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bizim tuttuğumuz şeye oruç denir mi? İktidar sahipleri acaba rahat uyku uyuyabiliyorlar mİ? 54 kaleme yasak getirmişler, lütfetmişler beyefendiler. Dün sayın Cumhurbaşkanı 'jet yakıtı iftirası atanlar' diye bir söylemde bulundu. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir iftira varsa o kabinede birlikte durduğunuz Ticaret Bakanı'na sorun" dedi.

