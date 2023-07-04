‘Değişim’ rüzgarı eserken siyasi atmosfere ilişkin Siyaset Bilimci Prof Dr. Tosun’dan açıklama: “Kılıçdaroğlu, milliyetçi seçmenle yakınlaşmak istiyor”

04 Temmuz 2023 Salı, 18:06

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarından sonra başlayan tartışmaların ardından bu hafta 'değişim manifestosu' açıklayacağı beklenirken, CHP'den ihraç edilen Tanju Özcan değişim yürüşü'ne başladı, CHP lideri Kılıçdaroğlu ise değişim taleplerine ‘CHP tek adam partisi değildir’ yanıtını verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP de yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracağını duyurdu. İYİ Parti’nin ise başkanlık divanı belli oldu. Yaşanan tüm gelişmelere ilişkin Cumhuriyet TV’ye konuşan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tanju Tosun, ‘Vakit konusunda bölünmüş bir muhalefet var’ dedi. Değişim çağrılarının CHP’de negatif bir algı riski oluşturduğunu belirterek İYİ Parti’nin kendisini merkez sağda konumlandırmak istediğini ifade etti.