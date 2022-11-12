Deprem enkazından yaptığı fırınla 23 yıldır ekmek üretiyor
Sakarya'da Marmara Depremi'nin ardından yıkılan binaların enkazından topladığı tuğlalarla fırın inşa eden Müzeyyen Altıparmak, 23 yıldır doğal malzemelerden ekmek yapıyor.
Serdivan ilçesinde 25 yıl çiftçilik yapan Müzeyyen Altıparmak, Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin bıraktığı enkazdan tuğla toplayarak küçük bir fırın inşa etti. Altıparmak, 7 ayda kullanıma hazır hale getirilen fırında doğal malzemelerden ekmek yaparak geçimini sağlamaya başladı.
2000'li yılların başında günde sadece 10 ekmek üretebilen Altıparmak, ününü kısa sürede duyurmayı başardı. Altıparmak, ünü kent geneline yayılınca fırınını büyütmeye karar verdi. Deprem enkazından toplayarak inşa ettiği fırınını daha modern hale getirerek işleri büyüten girişimci Müzeyyen Altıparmak, şimdilerde siparişlerine yetişemiyor.
Hikayesinin depremden sonra başladığını anlatan Müzeyyen Altıparmak, "Hep bir işim olsun istiyordum, düşündüm ve toprak fırında köy ekmeği yapmaya karar verdim. Kafamda bu planım vardı fakat elimde malzemem yoktu. 'Ne yapabilirim?' diye düşünürken, depremden kalan enkazdaki tuğlalardan yararlanabileceğimi gördüm. Dağda da toprak var, bunlarla birlikte küçük bir fırın yapabilirim diye düşündüm. Başladım ve toprakları dağdan getirdim. Sonrasında enkazdan tuğlaları toplamaya başladım. 7 günde yapılabilecek fırını 7 ayda ben kendi emeklerimle yaptım" dedi.
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