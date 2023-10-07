07 Ekim 2023 Cumartesi, 16:54

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, diri fay hatlarını anlattı Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Her depremden sonra biz haritayı ve yönetmeliği değiştirmeyi seviyoruz. 'Diri fay hattı 100'den 500'e çıktı, bu büyük ses getirdi' demek yanlış. Bunlar bugün tespit edilmiş faylar değil. Bu faylar zaten tarafımızdan bilinen, meslektaşlarımızın haritaladığı, bilim camiasında tartıştığımız, bildiğimiz faylar" dedi.