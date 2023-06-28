Deprem yine deprem hep deprem! Mete Akalın ve Füsun Sümer Cumhuriyet TV'de

28 Haziran 2023 Çarşamba, 07:00

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konukları, Mete Akalın ve Füsun Sümer oldu.

Programda, depremle ilgili geçmişten günümüze değişen koşullar ve şartlar konuşuldu.