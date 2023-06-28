Deprem yine deprem hep deprem! Mete Akalın ve Füsun Sümer Cumhuriyet TV'de
Mete Akalın ve Füsun Sümer Cumhuriyet TV'de
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konukları, Mete Akalın ve Füsun Sümer oldu.
Programda, depremle ilgili geçmişten günümüze değişen koşullar ve şartlar konuşuldu.
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