Deprem yine deprem hep deprem! Mete Akalın ve Füsun Sümer Cumhuriyet TV'de

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Mete Akalın ve Füsun Sümer Cumhuriyet TV'de

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2023 Çarşamba, 07:00

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konukları, Mete Akalın ve Füsun Sümer oldu.

Programda, depremle ilgili geçmişten günümüze değişen koşullar ve şartlar konuşuldu.

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