Depremlerin 10. gününde enkaz altından kurtarılmıştı! Aleyna tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
Depremlerin 10. gününde enkaz altından kurtarılmıştı! Aleyna tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde göçük altından 248'inci saatte kurtarıldıktan sonra Ankara Üniversitesi'nde tedavisi yapılan Aleyna Ölmez, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla hastanesinde tedavi gördüğü üniversitenin öğrencisi oldu.
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