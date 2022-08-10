Dere yatağında cesedi bulunan Hikmet, toprağa verildi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan Hikmet Özgüneş (29), toprağa verildi. Özgüneş, 1997 yılında henüz 13 yaşındayken, çocuk parkında salıncaktan düşerek hayatını kaybeden ağabeyi Necip Özgüneş’in mezarının yanına defnedildi.
İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, geri dönmedi. 3 çocuk annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.
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