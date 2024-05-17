Dikkat! Kavimler Göçü 2.0 başlıyor mu? Dr. Cenk Özatıcı uyardı...

17 Mayıs 2024 Cuma, 18:36

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, İçişleri Bakanlığı'nın verilerine inanmadığını belirterek "Türkiye'de 10 milyondan fazla sığınmacı ve kaçak var, kayıtlı 3.3 milyon, kayıt dışı ise 5 milyondan fazla. Türkiye'de bulunan sığınmacıların nüfusu, 97 ülkenin nüfusundan fazla" dedi. Farklı ülkeler de eklendiği zaman Türkiye'deki sığınmacı sayısının 10 milyonu aştığını ifade eden Özatıcı, Türkiye'nin sığınmacı ağırlamada dünyada bir numara olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler(BM) raporlarını açıklayan Özatıcı, paylaşılan rapora göre 2050 yılına kadar dünyada iklim ve siyasi krizler nedeniyle 110 milyon insanın göç edeceğini, göç yolununsa Türkiye'den geçtiğini belirtti. Programın da ana başlığı olan 'Kavimler Göçü 2.0' ifadesine dikkat çekildi.

ABD Dışişleri yetkililerinin 'Türkiye, Afgan göçünü kabul edecek', istisnai yollarla verilen vatandaşlıklar, tek adam rejimine karşı eleştiriler, SADAT ve stratejik göç mühendisliği teorileri gibi birçok konu daha programda ele alındı.