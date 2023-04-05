"Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili konuşulmayan kalmasın..."
Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları uzmanı Özge Selen Avcı oldu.
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