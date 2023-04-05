"Dil ve konuşma bozuklukları ile ilgili konuşulmayan kalmasın..."

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Şahin Aybek'in hazırlayıp sunduğu "Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin" programının konuğu Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları uzmanı Özge Selen Avcı oldu.

cumhuriyet.com.tr
05 Nisan 2023 Çarşamba, 17:15


cumhuriyet tv Türkiye Hepimizin Eğitim Hepimizin

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