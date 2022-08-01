Diş tedavisi için geldiği Türkiye'de beyninde tümör tespit edildi

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 18:22

İngiltere’nin Kuzey Batısında yer alan Consett şehrinde yaşayan 44 yaşındaki Lisa Robinson’ın beyninde, 23 Haziran’da diş implantı yaptırmak için geldiği Antalya’da tümör ve kanama tespit edilmiş ve acilen ameliyata alınmıştı.

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