Diş tedavisi için geldiği Türkiye'de beyninde tümör tespit edildi
Antalya’daki özel bir hastaneye diş tedavisi için gelen İngiliz vatandaşı Lisa Robinson, beyninde tümör tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen ameliyatın ardından masrafları ödeyemediği için taburcu edilmedi. Robinson, yakınları tarafından masrafın bir kısmının ödenmesiyle 20 gün sonra İngiltere’ye dönebildi.
İngiltere’nin Kuzey Batısında yer alan Consett şehrinde yaşayan 44 yaşındaki Lisa Robinson’ın beyninde, 23 Haziran’da diş implantı yaptırmak için geldiği Antalya’da tümör ve kanama tespit edilmiş ve acilen ameliyata alınmıştı.
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