Disk- T. Maden İş eski yöneticisi Hüseyin EKİNCİ; "Direnişlerden15-16 haziranlardan bugünlere.."
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'de bu hafta
Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, Eski Disk- T. Maden İş yöneticisi Hüseyin EKİNCİ oldu.
Programda, işçi haklarının geçmişten günümüze değişen şartları konuşuldu.
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