Disk- T. Maden İş eski yöneticisi Hüseyin EKİNCİ; "Direnişlerden15-16 haziranlardan bugünlere.."

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Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'de bu hafta

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2023 Çarşamba, 07:00

Şükran Soner'in sunduğu Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, Eski Disk- T. Maden İş yöneticisi Hüseyin EKİNCİ oldu.

Programda, işçi haklarının geçmişten günümüze değişen şartları konuşuldu.

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