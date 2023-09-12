Diyaframı yırtılan kedi, hastaneye gidip ameliyat oldu; İşte o anlar...

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Diyaframı yırtılan kedi, hastaneye gidip ameliyat oldu; İşte o anlar...

cumhuriyet.com.tr
12 Eylül 2023 Salı, 17:55

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne giren sokak kedisinde solunum sıkıntısı fark edilince, röntgene alındı.

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