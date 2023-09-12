Diyaframı yırtılan kedi, hastaneye gidip ameliyat oldu; İşte o anlar...
Diyaframı yırtılan kedi, hastaneye gidip ameliyat oldu; İşte o anlar...
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne giren sokak kedisinde solunum sıkıntısı fark edilince, röntgene alındı.
Video Haberler
- Eğitimcilerden iktidara 'laik eğitim' tepkisi
- CHP'den dikkat çeken 'Ebrar Karakurt' önergesi!
- Diyaframı yırtılan kedi, hastaneye gidip ameliyat oldu
- Eşine bakan teyzenin yürekleri burkan yaşam mücadelesi
- Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz Cumhuriyet’te duyurdu
- Ekonomist Turgay Bozoğlu’ndan kritik ‘ekonomi’ uyarısı
- Türkiye 11 yaşındaki çocuğa ‘yaşatılanları’ konuşuyor
- Halkın ‘Orta Vadeli Programı’ ne olacak?
- Gazeteci-Hukukçu ve Bankacı Tunga Ungun Cumhuriyet TV'de
- Ücretsiz yemek için 'Mevlüt Bulma Grubu' kurdular
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Filenin Sultanları'ndan 'Rüya Takım'a 5 isim
- Olay yargıya da sıçradı: Devamı gelecek mi?
- Yurttaşın emeği böyle çalınıyor
- Canlı yayında çarpıcı iddia
- Hem dolandırdı hem istismar etti!
- Ekrem İmamoğlu'na ağır ifadeler
- Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin!
- 'Listeleri gördüm' dedi: Hedef 20 bin kişi!
- İYİ Parti, Levent Gültekin için harekete geçti!