Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 60 TL’yi buluyor

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:00

Halk dilinde kürek yemişi olarak bilinen dikenli incir, yaz mevsiminde kaktüslerde yetişiyor. Olgunlaştıktan sonra hasadı yapılan meyvenin boyu yaklaşık 10 santimetreyi buluyor. İncirin etrafı sert dikenlerle kaplı olduğu için hasadı, korunaklı eldivenler veya uzun maşalar yardımıyla yapılıyor. Kilogramı 60 liradan satılan incirin, sert kabuğundan ayrıldığında yumuşak ve tatlı meyvesi ortaya çıkıyor. Genelde soğuk olarak tüketilen meyvenin, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi geldiği biliniyor.

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