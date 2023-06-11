Dolar kuru patladı! Bulgaristan'dan gelen turistler Edirne'ye akın etti...

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Bulgaristan'dan gelen turistler Edirne'ye akın etti...

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2023 Pazar, 10:38

Dolar kuru patladı! Bulgaristan'dan gelen turistler Edirne'ye akın etti...

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