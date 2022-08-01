Dolar/TL zirve seviyelerde hareket ediyor: Dolar/TL ne kadar oldu? (1 Ağustos 2022)

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Dolar/TL, enflasyon başta olmak üzere veri gündemi yoğun haftaya aralık ayından bu yana en yüksek düzey olan 18 seviyesinin eşiğinde başladı. Piyasaların gözü çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Reuters, TÜFE'de son 24 yılın zirvesinin beklendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:25

Veri gündemi yoğun hafta bugün 10.00'da yayımlanacak olan temmuz ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve 12.00'de yayımlanacak olan İstanbul enflasyon verileri ile başlayacak.

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