Dolar/TL zirve seviyelerde hareket ediyor: Dolar/TL ne kadar oldu? (1 Ağustos 2022)

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:25

Veri gündemi yoğun hafta bugün 10.00'da yayımlanacak olan temmuz ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve 12.00'de yayımlanacak olan İstanbul enflasyon verileri ile başlayacak.

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