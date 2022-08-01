Dolar/TL zirve seviyelerde hareket ediyor: Dolar/TL ne kadar oldu? (1 Ağustos 2022)
Dolar/TL, enflasyon başta olmak üzere veri gündemi yoğun haftaya aralık ayından bu yana en yüksek düzey olan 18 seviyesinin eşiğinde başladı. Piyasaların gözü çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Reuters, TÜFE'de son 24 yılın zirvesinin beklendiğini duyurdu.
Veri gündemi yoğun hafta bugün 10.00'da yayımlanacak olan temmuz ayı imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve 12.00'de yayımlanacak olan İstanbul enflasyon verileri ile başlayacak.
Video Haberler
- Her gün bakımevine gelen 'tilkiyi' besliyor
- Son 24 yılın zirvesi bekleniyor
- Sokakta tanımadığı kadına yumruk atıp, dişlerini kırdı!
- Beşiktaş'ın eski yıldızı gazeteciye saldırdı!
- Üretici ve market fiyat farkı yüzde 766!
- Edirne'yi yaz ortasında sel vurdu
- Yol kenarında bulundu; kendini vurduğunu iddia etti
- 'Uzun mesafeyi' beğenmeyip, çocuklu aileyi taksiden indi
- Ünlü oyuncudan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
- Kartal'da çekçekli arabayla şemsiye hırsızlığı kamerada
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Erdoğan için harekete geçtiler
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- 'Televizyon arızalı' dediler, içinden çıkan şoke etti
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'