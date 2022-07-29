Düğün alışverişi dönüşü kaza: 4 kişilik gurbetçi aile yaralandı
Aksaray’da TIR'la çarpışan otomobilin içindeki aynı aileden 4 kişi yaralandı. Fransa'dan memleketlerine gelen ailenin bir yakınlarının düğünü için alışveriş yaptıktan sonra evlerine döndükleri öğrenildi.
Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir Kavşağı'nda saat 11.30 sıralarında Fransa’dan memleketleri Aksaray’a izne gelen Asıl Selvici (42 ) yönetimindeki 40 AAY 453 plakalı otomobil, kavşakta Servet Özay'ın (34) kullandığı 68 ABS 883 plakalı TIR'la çarpıştı.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Kazada otomobil sürücüsü Asıl Selvici, eşi Meryemana Selvici (44), çocukları Alper Selvici (17) ve Aylin Selvici (14 ) yaralandı.
TIR şoförü Özay da kazadan yara almadan kurtuldu. Araç içinde sıkışan Meryemana Selvici ve kızı Aylin Selvici, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Selvici ailesinin, kent merkezindeki düğün alışverişlerinin ardından Ortaköy ilçesine dönmek üzere oldukları öğrenildi. Kazayı anlatan Alper Selvici, "Düğün için alışveriş yapıp dönerken bize TIR çarptı" dedi.
Soruşturma sürüyor
Video Haberler
- 'Müşteri' gibi girdikleri kuyumcudan döviz çaldılar
- Bulgarlar akın akın geliyor
- Alevler otele sıçradı!
- HDP Beşiktaş İlçe Başkanı gözaltına alındı
- İş ilanıyla '20 milyonluk' dolandırıcılık
- Dua Lipa konserinde 'havai fişek' paniği: 3 yaralı
- Düğün alışverişi dönüşü feci kaza!
- Çöp evde bulunan çocuğun sağlık durumunda yeni gelişme
- Olta balıkçısı 'yer kavgasında' öldürüldü
- 'İktidar tasarrufu yetişkin hasta bezinde buldu'
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıl 1999... FETÖ tehlikesini yazmış, mahkum edilmişti
- İşte Erdoğan'ın seçim planı
- 'Şikayeti geri çekmem için tehdit ediliyorum'
- Usta sanatçı İlhan İrem'i yitirdik
- Devlet Bahçeli'den ÖTV çıkışı
- Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası yeni açıklama
- Rusya'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar...
- Alevler otele sıçradı!
- İlhan İrem'in 3 vasiyeti açıklandı
- Bahçeli'nin danışmanı istifa etti