Düğün alışverişi dönüşü kaza: 4 kişilik gurbetçi aile yaralandı

29 Temmuz 2022 Cuma, 16:14

Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir Kavşağı'nda saat 11.30 sıralarında Fransa’dan memleketleri Aksaray’a izne gelen Asıl Selvici (42 ) yönetimindeki 40 AAY 453 plakalı otomobil, kavşakta Servet Özay'ın (34) kullandığı 68 ABS 883 plakalı TIR'la çarpıştı.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kazada otomobil sürücüsü Asıl Selvici, eşi Meryemana Selvici (44), çocukları Alper Selvici (17) ve Aylin Selvici (14 ) yaralandı.

TIR şoförü Özay da kazadan yara almadan kurtuldu. Araç içinde sıkışan Meryemana Selvici ve kızı Aylin Selvici, ihbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Selvici ailesinin, kent merkezindeki düğün alışverişlerinin ardından Ortaköy ilçesine dönmek üzere oldukları öğrenildi. Kazayı anlatan Alper Selvici, "Düğün için alışveriş yapıp dönerken bize TIR çarptı" dedi.

Soruşturma sürüyor