Düzce’de sağanak yağış

09 Ağustos 2022 Salı, 15:05

Düzce’de öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış sebebi ile vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara girerken, bazı sokaklarda ise su birikintileri oluştu.

Araç sürücüleri yollarda yağış sebebi ile yavaş ilerlerken, 10 dakikalık yağış hayatı olumsuz etkiledi.

