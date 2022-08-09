Düzce’de sağanak yağış
Düzce’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sebebi ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Düzce’de öğle saatlerinde yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış sebebi ile vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara girerken, bazı sokaklarda ise su birikintileri oluştu.
Araç sürücüleri yollarda yağış sebebi ile yavaş ilerlerken, 10 dakikalık yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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