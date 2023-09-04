Edirne’de su maymunlarına konuşan adam görenleri şaşkına çevirdi

04 Eylül 2023 Pazartesi, 10:22

Edirne’de Tunca Nehri kenarında işletmeci olan Memduh Sidim, su maymunları adeta arkadaş oldu. Su maymununa ‘Cesur’ ismini koyan Memduh vatandaşlar tarafından da hayretle izleniyor. Su maymununa ‘Cesur’ diye seslenerek yanına çağırıyor. Her gün su maymunlarını ekmekle beseleyerek kendine alıştıran Sidim, vatandaşlardan da ricada bulunarak evdeki kuru ekmekleri getirmelerini istiyor. Bu şekilde tasarrufa katkı sağlayarak ekmek getiren vatandaşlarla hep beraber su maymunlarını besliyor.