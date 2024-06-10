Eğitim ücretleri, tarikatlar ve mülakat... Eğitim sisteminin sorunlarını sokak dile getirdi

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Eğitim ücretleri, tarikatlar ve mülakat... Eğitim sisteminin sorunlarını sokak dile getirdi

cumhuriyet.com.tr
10 Haziran 2024 Pazartesi, 16:19

 

 

 

Yurttaşlar, eğitim sistemindeki sorunları dile getirdi. Buna göre öne çıkan başlıklarsa ücretler, mülakat ve tarikatlar oldu...

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