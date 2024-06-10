Eğitim ücretleri, tarikatlar ve mülakat... Eğitim sisteminin sorunlarını sokak dile getirdi

Eğitim ücretleri, tarikatlar ve mülakat... Eğitim sisteminin sorunlarını sokak dile getirdi
Eğitim ücretleri, tarikatlar ve mülakat... Eğitim sisteminin sorunlarını sokak dile getirdi
Yurttaşlar, eğitim sistemindeki sorunları dile getirdi. Buna göre öne çıkan başlıklarsa ücretler, mülakat ve tarikatlar oldu...
Video Haberler
- Eğitim sisteminin sorunlarını sokak dile getirdi
- Tarikatları büyütürken halkın canını yakan politika
- Evlenebilmek için lokum dağıtarak dua istedi
- 8 Haziran'da uzaya gidecek
- Aziz Yıldırım'dan Acun Ilıcalı hakkında şoke eden suçlam
- İstanbul'da termometreler 32 dereceyi gösterdi!
- 31 Mart rüzgarı devam ediyor
- Gıda takviyeleri nasıl kullanılmalı?
- Kızı devlet korumasına alınmıştı!
- Yuvarlak ekmek alınınca evi terk etti...
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- ‘Bu akıl tutulmasıdır’
- 'Bahçeli'nin çağrısı karşılık buldu'
- Ayşe Ateş'e Saray'dan onay
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Dans etkinliğini bastılar
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama