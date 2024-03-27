Ekonomik kriz tiyatronun yolunu unutturdu: Gitmek istesek de önceliklerimiz farklı...

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Ekonomik kriz tiyatronun yolunu unutturdu: Gitmek istesek de önceliklerimiz farklı...

ANKA
27 Mart 2024 Çarşamba, 10:49




27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla yurttaşlar ANKA Haber Ajansına tiyatro ile ilgili düşüncelerini, tiyatroya gitme alışkanlıklarını, en son ne zaman tiyatroya gittiklerini anlattı. Dile getirilen sorunlar, ekonomik kriz nedeniyle tiyatronun yolunun unutulduğunu gösteriyor. Emekliler, tiyatro yerine maddi sıkıntılarını ifade ediyor.

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