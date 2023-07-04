Ekonomist Remzi Özdemir’den kritik döviz uyarısı: ‘Cumhuriyet tarihinin en ağır dönemi yaşanacak’

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Döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından zam haberleri gündemden düşmüyor. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yarın açıklayacağı enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklisi maaşları da belli olacak. Yapılan zamların ve dövizin yükselişinin Türkiye ekonomisine etkisini Cumhuriyet TV’de dile getiren ekonomist Remzi Özdemir, gelecek dönemlere ilişkin de uyarılarda bulundu. Özdemir, ‘Cumhuriyet tarihinin en ağır dönemi yaşanacak’ dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2023 Salı, 17:41

Merkez Bankası'nın kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağı kararından bir süre sonra 1 milyar dolarlık satış yaptığı ortaya çıktı. Döviz kurundaki dalgalanmalar sürerken ekonomist Remzi Özdemir, Cumhuriyet TV’ye yaptığı açıklamada, konuya ilişkin ‘Dolardaki kontrollü yükselişin devamını sağlıyorlar’ ifadesini kullandı. Durdurulamayan zamların ardından Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon oranlarına göre belirlenek memur ve memur emeklisi maaşları dair de konuşan Özdemir, ‘zam verilmeden yüzde 25 fakirleştirildi’ açıklamasında bulundu ve ‘Cumhuriyet tarihinin en ağır dönemi yaşanacak’ diyerek uyardı.




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