Ekonomist Selçuk Geçer, ağustos sonu dolar tahminini açıkladı

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Ekonomist Selçuk Geçer, doların ağustos ayında ne kadar olacağını ve yıl sonu tahmininde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:20

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar kuru için yeni analizler gelmeye devam ediyor. Para politikalarını eleştiren Geçer, dolar kuru için yine yüksek tahminlerde bulundu.

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Tahmin Selçuk Geçer dolar dolar kuru

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