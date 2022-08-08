Ekonomist Selçuk Geçer, ağustos sonu dolar tahminini açıkladı
Ekonomist Selçuk Geçer, doların ağustos ayında ne kadar olacağını ve yıl sonu tahmininde bulundu.
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'den dolar kuru için yeni analizler gelmeye devam ediyor. Para politikalarını eleştiren Geçer, dolar kuru için yine yüksek tahminlerde bulundu.
İlgili Haberler
- Ekonomist Selçuk Geçer, ağustos sonu dolar tahminini açıkladı
Video Haberler
- Küçükçekmece'de dehşet... İnternetten tanıştığı kızla se
- 'Bu böyle kalmaz, devam edemez...'
- Yer: Esenyurt... İşyerine kurşun yağdırdılar: 4 yaralı
- Sertab Erener konserine telif baskını
- Beşiktaş'ta korkutan yangın!
- Eyüpsultan'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var
- Eşiyle tartıştı, bıçakla kendini 'balkona' kilitledi
- Yanlışlıkla gaza basan sürücü 2’inci kattan düştü
- Ulucak Höyüğü'nde bulundu: Tam 7 bin 800 yıllık...
- Balıklı Rum Hastanesi ne zaman normale dönecek?
En Çok Okunan Haberler
-
- Spotify hakkında soruşturma başlatıldı!
- Şimşek'ten açıklama geldi
- Soylu'nun Çelebi'ye söylediği sözler gündemde!
- Bakan Yanık'tan Suriyeliler açıklaması
- CHP'den Mehmet Ali Çelebi tepkisi!
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Enginyurt'un koruması hakkında yeni gelişme
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- Kadro kıyağı haberine erişim engeli
- Justin Bieber Şemdinlili Sofi Ömer'i paylaştı