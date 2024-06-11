Ekrem İmamoğlu, AKPli belediye başkanını tebrik etti!
Ekrem İmamoğlu, AKPli belediye başkanını tebrik etti!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’a tebrik ziyaretinde bulundu. İmamoğlu, “Siyaset yarışının seçimde, sonraki başarı yarışının da vatandaşın huzurunda sürmesi gerektiğine inananlardanım. Bundan bütün ülkenin, tüm şehrin menfaat elde edeceğini de biliyorum. Umarım açık gönüllülükle, hep beraber başarıyı kovalarız” dedi.
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